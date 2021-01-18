Конфликт окончился задержанием и арестом (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Для жителя города Миасса конфликт с инспекторами ГИБДД закончился выбитым стеклом в двери автомобиля. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили инцидент. При этом отметили, что водитель вел себя агрессивно и задержан на 12 суток.

Инцидент начался с требования полицейских к водителю остановленного Hyundai Solaris предъявить документы. «На фото вы абсолютно непохожи. Вы бандиты какие-то с большой дороги!» — заявил он инспекторам. После чего мужчину несколько раз предупредили, что к нему применят физическую силу.

«Вы хотите, чтобы я вам стекло выбил?» — спросил полицейский. «Хотите, чтобы я вам в бубен дал?» — ответил ему автомобилист. После этого инспектор сходил к припаркованному «УАЗу» в полицейской раскраске и с включенными проблесковыми маячками, взял огнетушитель и, еще раз предупредив нарушителя, выбил стекло в боковой двери. «Вот, смотрите, что делает сотрудник полиции!» — возмущался при этом водитель, которого извлекали из машины.

«Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль „Хендай Солярис“, представился, показал удостоверение и попросил предъявить права. Водитель 1986 года рождения требование игнорировал и вел себя агрессивно. В связи с чем, в соответствии с законом „О полиции“, была применена физическая сила», — пояснили URA.RU в полицейском главке. После задержания нарушитель предстал перед Миасским городским судом, отправившим его под арест на 12 суток.