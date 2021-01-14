Российские власти вовлекут в разработку все газовые запасы ЯНАО

До середины марта 2021 года участники созданной первым вице-премьером Андреем Белоусовым рабочей группы должны представить правительству РФ предложения по подготовке комплексной программы полного освоения освоения запасов природного газа в ЯНАО. В регионе планируют построить газохимический кластер и заводы СПГ, инвестиции в них оцениваются более, чем в 5 трлн рублей.
В рабочую группу, первое заседание которой уже состоялось, вошли крупнейшие добывающие компании, работающие на Ямале, а также вице-премьер Александр Новак, руководители других профильных ведомств и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, передает РБК. «У нас обширные невовлеченные запасы на суше, — приводит издание слова главы региона. — Государственная задача — запустить эти месторождения в работу и при этом не упустить возможность вовремя выйти на мировой рынок газохимии».
По информации источников издания, ранее рассматривались несколько вариантов монетизации ресурсов региона. В том числе — строительство новых заводов СПГ и ГХК полного цикла либо транспортировка сырья (этана и сжиженных газов) на Дальний Восток для конечного газохимического производства поближе к рынкам сбыта.
Проекты по СПГ и газохимии могут обеспечить Ямалу более 5 трлн рублей инвестиций. Так, проект газохимического кластера, о создании которого в ЯНАО заявлял «Газпром», оценивается в 1 трлн рублей, а газоперерабатывающий и газохимический комплексы, о перспективах которых рассказывал президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Александр Новак в декабре, потребуют еще свыше 2 трлн рублей. Дополнительные проекты по СПГ принесут ЯНАО еще 3 трлн рублей. Ранее Дмитрий Артюхов заявлял: для развития крупных проектов в ЯНАО должны быть созданы особые условия.
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