Тюменка отсудила у крупного застройщика сотни тысяч рублей

Жительницу Тюмени не устроило качество отделки квартиры в новостройке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жительница Тюмени Валентина Бобова отсудила у тюменского застройщика «Сибстройсервис» 683 тысячи рублей за некачественную отделку квартиры. Информация об этом указана на официальном сайте Калиниского районного суда. В 2017 году тюменка купила у компании квартиру, но позже обнаружила, что в ней ряд дефектов: балконную дверь продувает, отсутствует стеклопакет на лоджии, а вместо чугунных радиаторов установлены металлические.

«Истец просил взыскать с компании стоимость устранения недостатков в размере 216 тысяч рублей, неустойку за нарушение сроков возмещения расходов на исправление недостатков в размере 623 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 30 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы 10 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя 20 тысяч рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности 1 тысячу рублей», — указано на сайте суда.

В «Сибстройсервисе» с претензиями Бобовой не согласились: там настаивали на проведении независимой экспертизы квартиры. Ее результаты подтвердили обоснованность требований тюменки. По решению суда, застройщик должен будет выплатить Бобовой, в общей сложности, 683 тысяч рублей.

Ранее агентство писало о том, что тюменский застройщик «Сибстройсервис» отказался платить зарплату рабочим. Кроме этого, у компании возникли проблемы со сдачей одного из крупных строительных объектов — многоэтажного жилого дома.