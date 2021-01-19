Песков отметил, что Запад не должен вмешиваться во внутренние дела России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Власти России слышат требования представителей стран Запада об освобождении блогера Алексея Навального, однако не будут принимать их во внимание. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы слышим эти заявления (о требованиях стран Запада освободить Навального — прим. ред.), но в данном случае не можем и не собираемся принимать их во внимание. Это абсолютно внутреннее дело, и мы не позволим в него вмешиваться», — рассказал Песков во время конференц-колла. По его словам, Навальный нарушил закон РФ, поэтому должен понести наказание.

Песков отметил, что Запад не должен вмешиваться во внутренние дела России. Однако власти РФ заинтересованы в сохранении отношений со странами Европы и США, подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления Запада о задержании Навального. Он уверен, что оппозиция в РФ хочет отлечь внимание от кризиса либеральной модели развития стран, передает телеканал 360. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января. 18 января Химкинский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального на 30 суток, передает RT.