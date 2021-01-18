В Тюмени на вокзале задержали пенсионера с заряженным револьвером

Оружие у мужчины обнаружили после того, как он прошел через рамку металлодетектора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени передано в суд дело пенсионера, который пришел на вокзал с заряженным оружием. Об этом сообщает пресс-служба уральского управления МВД на транспорте. Мужчина был в регионе проездом.

«В октябре 2020 года на железнодорожном вокзале станции Тюмень сотрудниками транспортной безопасности при прохождении рамки металлодетектора был задержан мужчина. В его личных вещах был обнаружен револьвер, заряженный шестью патронами», — сообщает пресс-служба уральского управления МВД на транспорте. Как показала экспертиза, оружие было пригодно для стрельбы.

Правоохранители выяснили, что 60-летний мужчина приехал в Тюмень накануне происшествия, из станицы Романовской Ростовской области. По словам обвиняемого, пистолет он нашел вблизи одной из закусочных, и решил оставить его себе. А на следующий день поехал на вокзал, чтобы купить билеты.

«Не понятно, чем руководствовался данный гражданин, да еще и направляясь на режимный объект. Видимо, хотел привезти такой необычный сувенир, в казачьем краю должны были оценить. Но теперь он вряд ли вскоре окажется у себя дома. По статье, которую ему вменяют, наказание довольно строгое», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

За незаконное ношение огнестрельного оружия мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы. Самое мягкое наказание по статье — ограничение свободы сроком до трех лет.