Два нападения на женщин произошли 8 числа в сентябре и январе Фото: Валерий Горелых, пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Переводчика с японского языка, отрезавшего два пальца женщине в Екатеринбурге возле метро «Уралмаш» искали исключительно по приметам. Городские камеры видеонаблюдения мало помогли в этом оперативникам. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с обстоятельствами поимки мужчины.

Первоначальные приметы удалось получить только с камер наблюдения в доме на улице Соболева на Широкой речке. Остальные передвижение подозреваемого по городу детальных сведений по личности не дали. «Розыск велся исключительно по приметам, что называется „отработкой ногами“. Городские камеры наблюдения практически бесполезны для опознания предполагаемых злодеев», — поделился инсайдер агентства. По его словам, второй случай нападения на Уралмаше также не был зафиксирован камерами. Эти два нападения, скорей всего, объединят в одно уголовное дело.

Другой источник URA.RU пояснил, что обвиняемому 25 лет. 8 января по данным полиции — он напал на женщину и отрезал ей два пальца вблизи станции метро «Уралмаш». Первая атака произошла также 8 числа — в сентябре 2020 года.

На днях 25-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство (ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ) и отправили в СИЗО на два месяца. Известно, что он занимался переводами с японского языка, рисовал и продавал картины. Сам он из Курганской области, как минимум, последние два года жил в Екатеринбурге.