Курганец отрезал пальцы жительнице Екатеринбурга

Около двух лет переводчик с японского живет в Екатеринбурге Фото: пресс-служба управления МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали мужчину, который вечером 8 января отрезал два пальца женщине на Уралмаше. Следователи предъявили 24-летнему мужчине обвинение в покушении на убийство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР.

Первоначально озвучивалась версия совершения грабежа. Однако следователи настаивают, что нападавший имел целью именно убийство, но не смог его завершить. Ему предъявлено соответствующее обвинение (ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). «Находясь на улице недалеко от станции метро „Уралмаш“ в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, используя нож, напал на местную жительницу с целью ее убить, однако жертве удалось выжить в связи с обстоятельствами, которые не зависели от фигуранта», — рассказали в пресс-службе областного СКР.

В ведомстве добавили, что обвиняемый подробно рассказал о преступлении на месте событий. В отношении фигуранта назначена судебная психиатрическая экспертиза. На время расследования Орджоникидзевский суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

По данным полиции, обвиняемый зарегистрирован в Кургане, но как минимум два года живет в Екатеринбурге. Он снимал квартиру на улице Шарташской, там его и задержали. Ранее в поле зрения силовиков он не попадал. «Является переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал себе на жизнь переводами и продажами своих картин», — сообщил агентству начальник пресс-службы свердловского управления МВД РФ Валерий Горелых. По его словам, в квартире нашли разнообразные ножи и прочие вещдоки. Нож, оставленный на месте нападения, стоит около 5000 рублей.

Один из таких ножей был обнаружен силовиками в съемной квартире обвиняемого Фото: управление СКР по Свердловской области