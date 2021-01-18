В ХМАО заканчивается вакцина от коронавируса

Новую партию препарата придется ждать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В регионе заканчивается вакцина от коронавируса, которую сейчас массово ставят всем желающим. 95% из всего запаса, поступившего в ХМАО, уже израсходовано, привиты 6900 человек. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Вакцинация проводилась и проводится в 33 пунктах вакцинации. Вакцину, которую мы имеем на сегодняшний день, планируем израсходовать сегодня и до субботы ожидаем поступление еще 20 тысяч доз вакцины „Гам-КОВИД-Вак“», — добавил Добровольский, сообщив, что 1299 жителей региона получили оба компонента вакцины.

Предварительная запись на вакцинацию второй волны уже открыта. Уведомить медиков о своем желании можно по телефону в самих больницах и поликлиниках. В тестовом режиме также работает запись на вакцинацию через сайт «Госуслуги», но, как рассказал Добровольский, после получения крупного транша препарата, запись именно через единый сайт позволит записываться на прививку, выбирая день. Сейчас дату визита назначают сами врачи.

Ранее URA.RU писало, что Алексей Добровольский назвал фейком информацию о принудительной вакцинации медработников. Любой врач, которого заставляют прививаться, может сообщить ему об этих фактах лично.