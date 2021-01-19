Жириновский призвал посадить Навального на 20 лет. «Отправить на Север, где птицы замерзают»

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Владимир Жириновский уверен, что Алексей Навальный вредит стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный должен получить реальное наказание, так как он завербован западными спецслужбами и уже много лет ведет антигосударственную деятельность. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании Госдумы в рамках весенней сессии.

«Надо по всем уголовным делам внести приговоры, не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы налету замерзают и падают на землю», — приводит слова Жириновского ТАСС. По его мнению, Навальный давно заслужил «нормальное наказание» до 20 лет лишения свободы.

Депутат уверен, что Навальный сотрудничает с западными спецслужбами и получает из-за границы деньги, поэтому его принимали в Германии «лучше, чем президента». Он отметил, что блогер давно ведет антигосударственную линию и «вредит стране». По словам политика, российские правоохранительные органы слишком мягко обходятся с Навальным. «Сколько денег он получил из-за границы? И где наши правоохранительные органы? Почему такое мягкое к нему отношение?» — отметил лидер ЛДПР.

Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина, где проходил лечение с августа 2020 года. Ранее блогер был объявлен в розыск за нарушение условного наказания по делу «Ив Роше». Химкинский суд арестовал его на 30 суток.

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