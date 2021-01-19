СК назвал убийц вора в законе Япончика

В Следственном комитете РФ заявили, что Япончика убил снайпер с абхазским гражданством Астамур Бутба и его помощник Нугзар Папава Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Убийцами вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, являются киллер Астамур Бутба и его помощник Нугзар Папава. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава», — приводится сообщение пресс-службы на сайте ведомства. Отмечается, что убийцы являются одновременно гражданами России и Абхазии. Их заочно арестовали в середине января.

Следствие установило, что Бутба в 2009 году убил Япончика из снайперской винтовки. После убийства он с напарником отправился в Абхазию, где предположительно находится сейчас. Преступники объявлены в международный розыск. Четыре фигуранта убийства, которые организовывали преступление, уже арестованы.

Ранее сообщалось, что Япончика убили из-за личной неприязни вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века.