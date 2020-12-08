Стало известно, за что убили вора в законе Япончика

Мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). Об этом журналистам рассказал зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Ростислав Рассохов.
«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — сказал Рассохов в интервью газете «
Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года, когда он выходил из московского ресторана «Тайский слон». Собеседник издания напомнил, что авторитет был убит из снайперской винтовки СВД из «Газели», припаркованной неподалеку от заведения. Установить и задержать причастных к преступлению удалось весной 2020 года.
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