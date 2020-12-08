08 декабря 2020

Стало известно, за что убили вора в законе Япончика

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Криминальный авторитет Япончик был убит из-за личной неприязни другого вора в законе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). Об этом журналистам рассказал зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Ростислав Рассохов.

«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области», — сказал Рассохов в интервью газете «Коммерсант». Он добавил, что информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти криминального авторитета Деда Хасана, в ходе расследования не получена.

Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года, когда он выходил из московского ресторана «Тайский слон». Собеседник издания напомнил, что авторитет был убит из снайперской винтовки СВД из «Газели», припаркованной неподалеку от заведения. Установить и задержать причастных к преступлению удалось весной 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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