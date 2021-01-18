Во второй день визита в Курган полпред Якушев лично оценил, как развивается город Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральскому полпреду Владимиру Якушеву во время его двухдневного визита в Курган показали один из ключевых инфраструктурных проектов — реконструкцию коллектора на улице Куйбышева. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков.

«Обсуждаем жизненно важный для города проект — модернизацию коллектора на улице Куйбышева», — подписано фото с места событий, опубликованное в сторис губернатора.

Работы планируется завершить в ноябре 2021 года. К этому времени новые коммуникации протяженностью полтора километра проложат на участке от Дрожзавода до улицы Пролетарская. Сейчас подрядчик уже выполнил установку временных перекачивающих станций на улице Куйбышева, ведется разработка грунта. Стоимость проекта составляет 152,2 млн рублей.

Владимиру Якушеву показали важный для курганцев проект — реконструкцию коллектора Фото: пресс-служба правительства Курганской области

Шумков отметил, что во время работ жителям города придется терпеть неудобства, но модернизация позволит закрыть проблему регулярных аварий на коллекторе, которые влекут за собой провалы грунта, пробки и опасные ситуации на дороге, а также становятся причиной неприятного запаха в этой части города из-за разлива нечистот.

В компании «Водный Союз», которая является главным поставщиком чистой воды курганцам, добавили, что в 2021 году на ремонтную кампанию планируется потратить более 150 млн рублей — это в два раза больше, чем годом ранее. 100 миллионов рублей планируется потратить на ремонт водопроводных сетей и сооружений, в 50 миллионов рублей оценены работы на коллекторах города, насосных станциях и очистных сооружениях канализации. В перспективе все это должно снизить количество аварийных отключений подачи воды, а также инцидентов на канализационных сетях.