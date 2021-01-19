19 января 2021
18 января 2021

Тюменец выставил на продажу «вилку адмирала Колчака». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 22.07.2016, вилка, столовые приборы, голод, ложка
Житель Тюменской области утверждает, что нашел вилку, принадлежавшую Александру Колчаку Фото: Pixabay.com

Житель Ишимского района Тюменской области выставил на продажу вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. Соответствующее объявление он разместил на сайте Avito. В беседе с URA.RU анонимный продавец рассказал о том, что оценил столовый прибор в 2 миллиона рублей.

«Эта вилка и еще несколько старых монет были найдены в Казахстане. Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же, на ней и гравировка есть с его инициалами. Пока выставил за 2 миллиона рублей. Но если будет реальный покупатель, готов поторговаться», — пояснил он агентству.

Продавец уточнил, что не сомневается в том, что вилка действительно принадлежала Колчаку. При этом, он не планирует отправлять столовый прибор на какую-либо экспертизу. URA.RU направлен письменный запрос в Тюменское музейно-просветительское общество направлен запрос.

Так выглядит «вилка Колчака»
Сергей, Тюменская обл. Ишим. Фото с сервиса Avito
Продавец утверждает, что гравировка на вилке — это инициалы Александра Колчака
Сергей, Тюменская обл. Ишим. Фото с сервиса Avito

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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