Житель Ишимского района Тюменской области выставил на продажу вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. Соответствующее объявление он разместил на сайте Avito. В беседе с URA.RU анонимный продавец рассказал о том, что оценил столовый прибор в 2 миллиона рублей.
«Эта вилка и еще несколько старых монет были найдены в Казахстане. Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же, на ней и гравировка есть с его инициалами. Пока выставил за 2 миллиона рублей. Но если будет реальный покупатель, готов поторговаться», — пояснил он агентству.
Продавец уточнил, что не сомневается в том, что вилка действительно принадлежала Колчаку. При этом, он не планирует отправлять столовый прибор на какую-либо экспертизу. URA.RU направлен письменный запрос в Тюменское музейно-просветительское общество направлен запрос.
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