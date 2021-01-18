Вкладчиками финансовой пирамиды стали десятки тысяч людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело двух сообщников, обвинявшихся в организации международной финансовой пирамиды. Александр Харин и Илья Брыляков, по версии следствия, похитили 1,6 млрд рублей у своих вкладчиков. О прекращении преследования мужчин URA.RU сообщили в Ленинском городском суде.

«Уголовное дело по обвинению Брылякова и Харина прекращено судом в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — рассказали в пресс-службе суда. Также в отношении обвиняемых отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд не стал рассматривать иски потерпевших по делу. Людям придется взыскивать ущерб в гражданском порядке.

Материалы уголовного дела полиция передала для рассмотрения в суд в декабре 2018 года. На его расследование ушло около 10 лет.

Брыляков и Харин обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации денег полученных преступными способами. По версии следствия, они, как руководители финансового кооператива «Актив» организовали сбор денег от граждан с 2005 по 2010 годы. Вкладчикам обещали прибыль до 60% годовых. Всего по делу проходило 26,5 тысяч пострадавших. Офисы «Актива» работали в регионах России, в Казахстане и Белоруссии. Ранее URA.RU подробно описывало схему и деятельность совместного предприятия Харина и Брылякова.