18 января 2021

Челябинцев экстренно предупредили о резком ухудшении погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск заморозит и засыплет снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сильный снегопад начнется в Челябинске в ночь на 20 января. При этом непогода затянется на целый день, сообщили URA.RU в администрации города.

«В ночь с 19 на 20 января ожидается снегопад, местами — сильный. Днем осадки продолжатся, прогнозируются умеренный снегопад и слабые метели», — предупредили горожан в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

При этом, согласно прогнозу Челябинского ЦГМС, снег будет идти на фоне достаточно низких температур. Ночью в столице области похолодает до минус 22 градусов, днем будет немногим теплее — 17-19 градусов мороза.

Водителей просят соблюдать максимально осторожность и быть особенно внимательными. Дороги мегаполиса обещают очищать от снега, а их опасные участки — спуски, подъемы и перекрестки — обрабатывать антигололедными материалами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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