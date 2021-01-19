Минздрав РФ объяснил правила подготовки к вакцинации

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль, медсестра, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, вакцина, процедурный кабинет, вакцинация, пациент
В Минздраве напомнили, что проходить тест на антитела перед вакцинацией нужно при появлении симптомов коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Перед вакцинацией от коронавируса не обязательно сдавать тест на антитела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«При подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М», — приводится сообщение пресс-службы на сайте ведомства. Там подчеркнули, что проходить тест на антитела к коронавирусу перед вакцинацией нужно при появлении симптомов заболевания в последние две недели.

В Минздраве РФ уточнили, что сдать тест нужно и тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом не позднее двух недель назад. Весь процесс вакцинации регламентируется документом Минздрава.

Ранее сообщалось, что противопоказанием перед вакцинацией является употребление алкоголя или жирной пищи. Также у человека не должно быть симптомов ОРВИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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