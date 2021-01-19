Минздрав РФ объяснил правила подготовки к вакцинации

Перед вакцинацией от коронавируса не обязательно сдавать тест на антитела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
«При подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М», — приводится сообщение пресс-службы на сайте ведомства. Там подчеркнули, что проходить тест на антитела к коронавирусу перед вакцинацией нужно при появлении симптомов заболевания в последние две недели.
В Минздраве РФ уточнили, что сдать тест нужно и тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом не позднее двух недель назад. Весь процесс вакцинации регламентируется документом Минздрава.
Ранее сообщалось, что противопоказанием перед вакцинацией является употребление алкоголя или жирной пищи. Также у человека не должно быть симптомов ОРВИ.
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