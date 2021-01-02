02 января 2021

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

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Врачи рассказали, чего нельзя делать перед вакцинацией от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во время вакцинации от коронавируса у человека не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний. Кроме того, людям не стоит злоупотреблять не только алкоголем, но и жирной пищей, рассказали журналистам врачи и представители лабораторий.

«У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний», — сказал РБК инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков. Также он посоветовал пациентам не употреблять за три дня до и после прививки большое количество алкоголя, тяжелую пищу и фастфуд. Тем, кто расположен к аллергическим реакциям, за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты.

Директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов призвал сделать перед вакцинаций ПЦР-тест, чтобы исключить заболевание в бессимптомной форме, а также сдать анализ на антитела IgM и IgG. Наличие последних нужно проверить и после прививки, через несколько недель. Инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков советует за сутки-двое до вакцинации не посещать бани и сауны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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