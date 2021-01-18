В Курганской области работают ревизоры из Генпрокуратуры

Генпрокуратура срочно отправила ревизоров в Курган Фото: Илья Московец © URA.RU

Два сотрудника Генпрокуратуры работают в Курганской области. Они прибыли для проверки инцидента, связанного с охотой, в которой принимали участие сотрудники прокуратуры. Об этом URA.RU рассказали члены семьи Терентьевых, один из которых является председателем общества охотников, обнаруживший нарушение.

«В районе сегодня работают два сотрудника Генпрокуратуры. Они выезжали на место охоты вместе с прокурором Шумихинского района [Константином Буденовских ответственным за отстрел животных] и егерем [Сергеем Першиным], который был уволен после обнаружения нарушений на охоте. Но как я понял по итогам проверки, пришли к мнению, что место откуда стреляли со стороны не видно», — рассказал Терентьев.

Председатель Шумихинского общества охотников Иван Терентьев, который вместе с охотинспектором составил протокол о нарушениях, при этом пояснил, что его не пригласили. «Ни меня, ни охотинспектора, ни свидетеля не позвали на место проведения охоты. Как проводилась проверка тогда?», — пояснил председатель.

В распоряжении URA.RU имеется результаты служебной проверки департамента природных ресурсов. Согласно им, на охоте присутствовали два сотрудника прокуратуры. При этом три туши косули, которые были разделаны, не имели оформленных документов. Кроме того, незаконно было добыто два зайца.

В Генпрокуратуру РФ агентство направило запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане появились разговоры, что Буденовских написал рапорт об отставке. В ноябре 2020 года группу охотников, незаконно отстрелявших животных, задержали в Шумихинском районе.