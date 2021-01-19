Климатологи предупредили о погодных аномалиях в 2021 году

Рекордно жаркие температуры 2020 года могут повториться Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2021 году будет наблюдаться учащение погодных аномалий, в частности, год может стать рекордно жарким. Об этом URA.RU рассказали климатологи Екатерина Пестрякова и Александр Чернокульский.

При этом предыдущий 2020 год, по данным Гидрометцентра, стал рекордно жарким за историю наблюдений. По мнению метеоролога, члена Русского географического общества, кандидата географических наук Екатерины Пестряковой, рекорд может быть несколько лет подряд. «Как правило, жаркая погода не год. Она повторится, но может быть, не с такими значениями. Также зависит от активности солнца. В последние 10 лет оно было спокойным, а сейчас опять вспышки, аномалии», — отмечает климатолог.

Рекорд вероятнее всего перекроется в ближайшее десятилетие, уверен кандидат физико-математических наук, шеф-редактор Метео-ТВ Александр Чернокульский. Однако, по его словам, пока сложно сказать заранее, произойдет ли это именно в 2021 году, но в любом случае потепление продолжится. «В ближайшие десятилетие один или два, а то и три года будут более теплыми. Могут чаще и сильнее становиться аномальные явления», — предупредил климатолог.

В декабре в России царила морозная погода и наблюдалось повышенное атмосферное давление. Об этом, в частности, сообщала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет портал argumenti.ru. Высокое давление и морозы также господствовали на Урале.