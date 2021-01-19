Дерипаска дал совет правительству, как спасти экономику РФ

Чтобы начать восстановление России от кризиса, правительству страны стоит развивать экономику частного сектора. Об этом заявил олигарх и предприниматель Олег Дерипаска.
«Самое главное для нас — начать экономический рост в частном секторе нашей страны», — заявил Дерипаска в своем telegram-канале. По его словам, если правительство последует этому совету, уровень жизни россиян может улучшиться.
Дерипаска поддержал слова бывшего премьер-министра, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что экономика США уступит мировое лидерство Китаю. Бизнесмен считает, что Россию не должно ожидать падение экономики.
Ранее Медведев заявил, что доллар в ближайшие месяцы может стать менее стабильным. Политик связал это с инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Предприниматели Москвы обсудят виды господдержки малого и среднего предпринимательства, передает RT.
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