Политологи назвали сценарий новых санкций США против России

Власти США, вышедшие из большинства международных договоров, в ближайшее время будут вводить новые, более жесткие санкции против России, так как не боятся политических решений президента РФ Владимира Путина. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. По его словам, серьезные санкции могут ждать российские элиты и олигархов.
«Новая администрация США будет делать то, что считает нужным, в том числе вводить жесткие санкции и применять другие методы давления», — рассказал Жилин. По его словам, США могут ввести санкции против олигархов, приближенных к власти РФ. Жилин отметил, что в таком случае экономика России может существенно пострадать.
Военный обозреватель подчеркнул, что США не боится политических решений Путина. К тому же США вышли из большинства международных договоров, поэтому их ничего не удерживает от введения новых санкций против РФ, уверен Жилин.
Политолог Владимир Брутер в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что ограничения США против России будут ужесточаться, однако постепенно, а не резко. «Если санкции появятся завтра или послезавтра, это будет невыгодно новой администрации США. Она будет давать сигнал, но не будет переступать красных линий», — рассказал политолог.
Красной линией он назвал такую ситуацию, когда Россия начнет ограничивать в действиях американских дипломатов. Брутер спрогнозировал постепенное ухудшение отношений РФ и США, при котором администрация избранного президента страны Джо Байдена будет искать слабые точки России и давить на них.
Ранее Минфин США расширил санкции в отношении российских компаний и судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Политологи связывают появление ограничений с делом блогера Алексея Навального, которого задержали 17 января в Москве, а 18 января заключили его на 30 суток.
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