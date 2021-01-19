Политологи назвали сценарий новых санкций США против России

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Владимир Брутер считает, что новая администрация США будет постепенно ужесточать санкции против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти США, вышедшие из большинства международных договоров, в ближайшее время будут вводить новые, более жесткие санкции против России, так как не боятся политических решений президента РФ Владимира Путина. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. По его словам, серьезные санкции могут ждать российские элиты и олигархов.

«Новая администрация США будет делать то, что считает нужным, в том числе вводить жесткие санкции и применять другие методы давления», — рассказал Жилин. По его словам, США могут ввести санкции против олигархов, приближенных к власти РФ. Жилин отметил, что в таком случае экономика России может существенно пострадать.

Военный обозреватель подчеркнул, что США не боится политических решений Путина. К тому же США вышли из большинства международных договоров, поэтому их ничего не удерживает от введения новых санкций против РФ, уверен Жилин.

Политолог Владимир Брутер в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что ограничения США против России будут ужесточаться, однако постепенно, а не резко. «Если санкции появятся завтра или послезавтра, это будет невыгодно новой администрации США. Она будет давать сигнал, но не будет переступать красных линий», — рассказал политолог.

Красной линией он назвал такую ситуацию, когда Россия начнет ограничивать в действиях американских дипломатов. Брутер спрогнозировал постепенное ухудшение отношений РФ и США, при котором администрация избранного президента страны Джо Байдена будет искать слабые точки России и давить на них.

Ранее Минфин США расширил санкции в отношении российских компаний и судов, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Политологи связывают появление ограничений с делом блогера Алексея Навального, которого задержали 17 января в Москве, а 18 января заключили его на 30 суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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