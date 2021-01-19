19 января 2021

Дональд Трамп выступил с прощальным обращением

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, трамп дональд
Дональд Трамп рассказал об успехах на посту президента США и пожелал удачи Джо Байдену Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением перед инаугурацией избранного главы государства Джозефа Байдена. Отрывки речи республиканца распространил Белый дом.

«Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше», — приводит РИА «Новости» слова Трампа. Он также добавил, что будучи президентом Соединенных Штатов он подтвердил «священную идею», которая заключается в том, что в Америке власти отвечают перед народом.

Также Трамп сказал, что стал первым президентом за последние десятилетия, который не начал никаких новых войн. При этом политик заверил, что молится за успех новой администрации Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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