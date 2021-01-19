Власти Екатеринбурга назвали виновных в плохой уборке снега

Последние дни водители Екатеринбурга по вечерам стоят в десятибалльных пробках из-за плохой уборки снега коммунальными службами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уборку снега с проезжих частей Екатеринбурга существенно затрудняют горожане, паркующие автомобили в неположенных местах. Об этом во время пресс-тура заявил замначальника городского комитета благоустройства Владимир Капустин, приведя в пример улицу Большакова.

«Улица Большакова день и ночь заставлена транспортом. Мы видим припаркованные автомобили. Как они мешают уборке снега и порой делают ее невозможной. Эта проблема типична для многих мест нашего города», — посетовал Капустин, указав на оставленное рядом со знаком авто.

Последние дни водители Екатеринбурга по вечерам стоят в десятибалльных пробках из-за плохой уборки снега коммунальными службами. Прокуратура Екатеринбурга внесла представление врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову за качество зимней уборки города. Сам Орлов на своей странице в Instagram заявил, что городским властям действительно «есть над чем поработать».