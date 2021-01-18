Мэра Екатеринбурга заставят решить проблему с уборкой снега

Среди недостатков указаны рыхлый снег и снежные валы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга внесла представление временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову за качество зимней уборки города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе обследования улично-дорожной сети Екатеринбурга на предмет соблюдения требований к эксплуатационному состоянию дорог в зимний период выявлено, что в нарушение требований улично-дорожная сеть города имеет многочисленные недостатки. В связи с выявленными нарушениями прокуратура города врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову внесла представление с требованием об устранении нарушений, результаты рассмотрения которого находятся на контроле», — говорится в сообщении ведомства.

Среди недостатков указаны рыхлый снег, «зимняя скользкость на покрытии проезжей части после окончания снегопада», снежные валы на бортовом камне, в том числе ближе 10 м от пешеходных переходов и ближе 20 м от остановок. Сейчас прокуратура города организовала комплекс проверочных мероприятий, который будет проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода.

Представление об устранении нарушений вносится должностному лицу, которое подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона.

Ранее URA.Ru сообщало, что врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов поручил дорожным службам увеличить количество реагентов, используемых при уборке города от снега. По данным источников URA.RU в горадминистрации, власти считают недостаток химических реактивов главной причиной нынешних проблем на дорогах.