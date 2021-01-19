В Курганской области появится новый муниципальный округ

В Целинном районе местные депутаты поддержали идею преобразования в муниципальный округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Целинного района поддержали идею преобразовать все местные поселения в единый муниципальный округ. Об этом в соцсетях сообщила администрация района.

«Районная дума приняла решение об инициативе преобразования всех поселений, входящих в состав Целинного района Курганской области, путем их объединения в муниципальный округ», — указано в сообщении. Заседание прошло 19 января.

По мнению главы района Александра Сытова, объединение приведет к сокращению вертикали принятия решений, оптимизации нормативно-правовой базы и упрощению общения властей и жителей. Перед заседанием в районе прошли совещания с участием глав сельсоветов. В районной администрации подчеркнули, что решение по каждому населенному пункту население примет отдельно на публичных слушаниях.

Ране в Курганской области были созданы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа. Ранее сообщалось, что из-за муниципальной реформы в первых двух округах сократили около 50 ставок. В Шатровском районе, при преобразовании в округ, планируется сократить 30 штатных единиц.