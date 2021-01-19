Врач посоветовал делать прививку от COVID даже тем, кто переболел

Иммунитета против коронавируса после болезни постепенно исчезает Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прививку от COVID стоит делать не только тем, кто еще не болел коронавирусной инфекцией, но и тем, кто уже перенес это заболевание. Такое мнение высказал главный врач ГКБ №1 Нижнего Тагила Александр Павловских. Это связано с тем, что антитела, появившиеся в результате болезни, постепенно сходят на нет, тогда как вакцина дает долговременный иммунитет от COVID.

«Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, можно не торопиться с прививкой, но если такие граждане обращаются, мы, в зависимости от давности перенесенного заболевания, рекомендуем исследовать титр антител, и по результату врач примет решение», — сказал Павловских. По его словам, вакцинироваться можно людям, которые чувствуют себя хорошо и в последние две недели не болели респираторными заболеваниями.

«В первую очередь мы настоятельно рекомендуем привиться лицам старше 55 лет, пациентам, имеющим сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца и пациентам с ожирением. У данных категории людей COVID-инфекция протекает более тяжело и больше риск осложнений, в том числе и летального исхода», — рассказал главврач. Среди противопоказаний для вакцины он назвал тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, аутоиммунные и хронические заболевания.

Ранее свердловские врачи объяснили случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Это происходит из-за того, что антитела, появившиеся в результате перенесенной болезни, через несколько месяцев пропадают. Кроме того, особенность COVID в том, что уровень иммунитета, который выработался у пациента, никак не коррелирует с тяжестью заболевания: можно переболеть легко и получить высокий иммунитет или низкий при тяжелом течении заболевания, или наоборот.