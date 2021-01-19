В Пермском крае за сутки выявили 297 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 января, — 410-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 326-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 612 800 (+21 734 за сутки) заразившихся коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 36 292 (+297 за сутки). Выздоровели 29 714 (+291) человек, умерли — 2303 человека (+22 за сутки).

Пермяки заражаются коронавирусом быстрее, чем выздоравливают. Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь начал увеличиваться. Индикатором этого является значение коэффициента распространения инфекции (Rt), которое вновь держится на отметке выше единицы (1,025 — 19 января). При этом число выздоровевших сокращается. Сейчас в больницах региона находится 1722 человека, из них 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус подтвержден у жителей 33 муниципалитетов Пермского края. За сутки больше всего случаев COVID-19 выявлено в Перми , где заболел 151 человек. В Березниках и Краснокамске подтверждено по 17 случаев заражения коронавирусом. В Очере — 15, в Чайковском — 13, в Пермском районе — 12. От трех до девяти случаев заражения выявлено в Березовке, Косе, Верещагино, Добрянке, Кунгурском районе, Осе, Октябрьском, Чусовом и Гайнах.

В Перми начинается массовая вакцинация от коронавируса. С 20 января к восьми медицинским учреждениям региона, где уже делают прививки, добавятся поликлиники в Чусовом, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Добрянке, Нытве, Краснокамске, Чернушке и Пермском районе. С 25 января список городов будет расширен . В ближайшие недели в крае ждут поставку более ста тысяч доз вакцины.

Пермский губернатор просит возобновить международное авиасообщение с регионом. Дмитрий Махонин направил письмо в адрес вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, где попросил снять запрет на международную перевозку для пермского аэропорта. Если просьбу Махонина удовлетворят, то первые самолеты из Перми за пределы России могут отправиться уже в первом квартале 2021 года.