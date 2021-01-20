Ученые: после прививки от коронавируса все равно можно заболеть

Россияне, поставившие вакцину от коронавируса, должны постараться не заболеть в течение месяца и больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После первой прививки от коронавируса и ревакцинации россиянам в течение месяца и больше следует уделять особое внимание своему здоровью, чтобы не заболеть. Об этом URA.RU рассказали профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов и иммунолог Валерий Черешнев.

Чепурнов объяснил, что в течение трех недель после первой прививки число антител в организме поднимается до пика, примерно к 17-м суткам, и пробыв на этом показателе два-три дня, начинает снижаться. Именно в этот период необходима повторная вакцинация. После нее пик антител приходится на седьмой день, добавил он. «Получается, что выход на хороший уровень антител — это месяц», — объяснил собеседник агентства. По его словам, в этот период человеку придется беречь себя и не заболеть.

С этим мнением согласен и Валерий Черешнев. Однако он посоветовал не рисковать здоровьем в течение шести недель после первой дозы вакцины. «[После первой дозы вакцины от коронавируса организм в течение трех недель] уязвим. Очень уязвим. И после второй три недели очень уязвим. То есть, вот эти полтора месяца надо четко соблюдать изоляцию», — подчеркнул специалист.

Иммунолог добавил, что если человек заболел после первой прививки, то надо выяснить, чем именно. Если это коронавирус, то вторая прививка уже не понадобится, так как сформируется постковидный иммунитет, уточнил Черешнев.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что партии вакцины от коронавируса для масштабной вакцинации доставлены во все регионы России. Тем временем власти Киргизии запросили у РФ 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей». А в Евросоюзе к лету намерены привить до 70% взрослого населения, сообщает RT.