Вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России

Партии вакцины от коронавируса для масштабной вакцинации доставлены во все регионы России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на социальном онлайн-форуме ЕР. Ранее соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«Поручение президента выполнено. Партии вакцины для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России», — цитирует РИА «Новости» Мурашко. По его словам, именно вакцинация поможет прервать распространение заболевания.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины «Спутник V», пишет «Дни.ру». На этом процесс не остановится. На сегодняшний день доля россиян, готовых привиться от COVID-19, достигла 42%, сообщает «Национальная служба новостей». При этом вакцина российского производства вызывает у респондентов наибольшее доверие — в ее пользу высказались 66% опрошенных. По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, российская вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса около двух лет.
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала «Спутник V» центра эпидемиологии имени Гамалеи. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%. Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» создана в новосибирском центре «Вектор». Вскоре планируется зарегистрировать третий препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук.
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