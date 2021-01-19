В Перми предложили избавиться от советских названий районов

Поменять границы и названия районов Перми к 300-летию города предложила руководитель музея совриска ПЕРММ Наиля Аллахвердиева. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. Она полагает, что такое решение позволило бы более эффективно управлять городом.
«Это нужно делать одновременно. Изменение границ районов порождает вопрос: как их читать? С такими названиями [как сейчас] проектировать смысловые перспективы района очень сложно. Мы движемся к 300-летию и нам надо, по сути, большое городское событие спроецировать на локальные истории, какие-то опорные вещи. А получается так, что опорные вещи у нас — Ленин, Дзержинский, Свердлов, которые относятся к советской эпохе», — отметила Аллахвердиева.
Руководитель ПЕРММ добавила, что это предложение можно было бы рассмотреть в процессе дискуссии с представителями мэрии Перми, общественности и экспертов в рамках подготовки к юбилею города. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города с просьбой прокомментировать данную информацию. К моменту публикации материала ответ не поступил.
Пермь отметит 300-летие в июне 2023 года. Ранее урбанисты и представители сферы культуры краевой столицы рассказывали URA.RU, что властям стоит отложить амбициозные проекты к 300-летию Перми, сосредоточившись на трех объектах, которые реально успеть завершить в срок.
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