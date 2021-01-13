Властям нужно решить три задачи, чтобы не провалить юбилей Перми

Перми советуют отказаться от масштабных проектов в пользу скромных, но реализуемых Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермским властям стоит отложить амбициозные проекты к 300-летию столицы края, сосредоточившись на трех объектах, которые реально успеть завершить в срок. К такому мнению пришли опрошенные URA.RU урбанисты и представители сферы культуры. В противном случае власти могут спровоцировать появление дорогостоящих долгостроев.

Пермский театр оперы и балета ждет новую сцену уже несколько десятков лет. Власти расчитывают построить ее к юбилею города — 12 июня 2023 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ожидалось, что главными имиджевыми объектами к юбилею города станут новая сцена театра оперы и балета и новое здание государственной художественной галереи. Однако оба объекта, как сообщили URA.RU в пресс-службе минкультуры Пермского края, до сих пор «находятся в стадии проектирования».

Конкурс по выбору подрядчика на строительство галереи срывался несколько раз. Очередной был объявлен перед новым годом. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее заявлял, что до 2023 года власти должны успеть не только построить здание галереи, но и подготовить к переезду всю ее коллекцию, насчитывающую 54 тысячи экспонатов. Архитектор Сергей Шамарин считает, что властям лучше отказаться от таких масштабных проектов — велик риск «после юбилея лишиться финансирования, и остаться с гигантскими долгостроями на десятилетия».

Схожие перспективы, по словам архитектора, и у новой сцены оперного. «Реализовать за такой короткий срок сложный с архитектурной и технологической точек зрения проект, как новая сцена Оперного театра, маловероятно. Это могло быть получиться в исключительном случае, когда уже готов тщательно продуманный проект, размещены заказы со всеми технологиями стройки, есть „железное“ финансирование. Но ничего этого на сегодня нет», — заключает Шамарин. По мнению Шамарина, правильнее было бы сосредоточиться на уже начатых проектах:

комплексном благоустройстве Комсомольского проспекта, реконструкции эспланады и набережной Камы.

Городская набережная должна преобразиться уже в этом году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Реконструкция набережной Камы на левом берегу города началась в конце нулевых. Проект, который курирует мэрия Перми, реализуется в несколько этапов. Городские власти определили для себя задачу — открыть горожанам свободный выход к реке. Мэрия обещает, что в наступившем году набережная полностью будет готова. «Все работы по благоустройству набережной на участке от спуска с Соборной площади до территории ОАО „Порт Пермь“ будут закончены осенью 2021 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Комсомольскому проспекту, как заявлял губернатор края, до 2023 года власти должны вернуть «первоначальную красоту и уникальный исторический облик». Под этими словами подразумевается реконструкция центральной аллеи проспекта, проезжей части, тротуаров и фасадов здания. Пока именно в этот проект власти смогли «зайти» удачно, отмечает генеральный директор парка им Горького, бизнесмен Рашид Габдуллин. Он напомнил, что привести дорожный объект в порядок хотел еще Юрий Трутнев, будучи мэром Перми (1996—2000 годы). «Сейчас позорные фасады домов на проспекте наконец-то начали реставрировать», — говорит Габдуллин.

Эспланада Перми — одно из главных мест притяжения горожан. Здесь проходят основные культурные и спортивные мероприятия Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

К 2023 году должно завершится и благоустройство эспланады. В рамках проекта уже готов 68-й квартал объекта с печально известным фонтаном. Сейчас выполняются работы в квартале №66. «Срок выполнения работ по капитальному ремонту сквера в 66-м квартале — 2022 год», — отметили в пресс-службе мэрии Перми.

Всего в проект «Пермь-300» вошло свыше 100 объектов, более двух десятков из них отнесены краевыми и городскими властями к числу приоритетных. Директор музея ПЕРММ Наиля Аллахвердиева полагает, что они будут востребованы у горожан, если будут просчитаны все риски, с которыми городу, возможно, придется столкнуться в будущем.

«Необходимо создавать кризисные с точки зрения экономики модели, чтобы понимать, как будут обслуживаться проекты, насколько они будут востребованы. Пока этого нет ни по одному из проектов, который бы показывали нам», — отметила Аллахвердиева.

Общественник, градозащитник Денис Галицкий отмечает, что чиновники должны реально оценивать свои силы и предлагает отказаться от «утопических идей» к юбилею Перми. «Проблема в том, что власти хотят не построить, к примеру новое здание галереи, а как-то так преобразовать город, чтобы все ахнули.

Но за два года можно изменить что-то нематериальное, перестроить же город — невозможно», — говорит эксперт.

Эксперты считают, что главная задача для власти, сделать город удобным для пермяков и гостей краевой столицы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Галицкий предлагает пересмотреть само отношение власти к горожанам: «люди должны почувствовать, что это их город, что они могут решать: что появится, а что — нет». Решением на его взгляд, могло бы стать создание информационной системы, которая позволит пермякам не пропускать публичные слушания по важным вопросам, а принимать в них участие.

В пресс-службе краевого правительства URA.RU заявили, что 300-летие Перми — «это не столько о конкретной дате, сколько о возможности привлечь максимум ресурсов для серьезного преобразования краевой столицы». Некоторые проекты продолжатся и после 2023 года, отметили в правительстве.

Сколько денег власти хотят потратить на юбилей Перми — до сих пор непонятно (ранее назывались суммы от нескольких сотен миллионов рублей до десятков миллиардов). На запрос, направленный URA.RU в министерство финансов края, в ведомстве не ответили. В конце 2020 года бывший глава Перми Дмитрий Самойлов был назначен зампредседателя правительства края по вопросам образования, культуры и спорта. Одной из его задач стала именно подготовка столицы региона к 300-летию. Пока никаких публичных заявлений на эту тему Самойлов не делал. Как и Алексей Демкин, который временно исполняет обязанности главы Перми.