В ЯНАО на инвалида напала стая собак

В ЯНАО дикие собаки нападают на людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске на восемнадцатилетнего инвалида напала стая диких собак. Следственный комитет комитет проводит проверку. Об этом сообщается на сайте профильного ведомства.

«В настоящее время выполняются необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба следственного комитета.

Следствию известно, что молодой человек 17 января в дневное время находился на улице возле одного из магазинов города. В этот момент к нему подбежала стая диких собак. Юношу спасло только то, что в этот момент на улице он был не один. Животных отогнал очевидец — собаки не успели нанести серьезных травм инвалиду.

Дозвониться до администрации Ноябрьска, чтобы получить комментарий о случившемся, на момент выхода публикации не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента.

Это не единственный случай нападения собак на людей с начала года в этом муниципалитете. В соцсети «Вконтакте» в группе «Происшествия Ноябрьска» 15 января на бродячих собак пожаловался еще один местный житель. «В районе Оболонь во дворах новых домов на ребенка 10 лет напала большая рыжая собака, вцепилась за рукав куртки. Слава богу, обошлось без травм», — на правах анонимности пишет родитель.

В администрации Ноябрьска на сообщение отреагировали через несколько дней. Автора поста попросили сообщить личные данные, а также адрес происшествия и приметы животного. В районе, о котором рассказывает родитель ребенка, проведут внеплановые рейды.