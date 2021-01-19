Инсайд: вице-губернатор ХМАО покидает свой пост

Ему уже предлагали уволиться по собственному желанию, но тогда заявления не последовало Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель губернатора ХМАО, директор департамента экономического развития Николай Милькис покинет свой пост в ближайший месяц, а его обязанности будут переданы другим чиновникам. Об этом URA.RU рассказал высокопоставленный чиновник из регионального правительства.

«Реформа регионального правительства продолжается, будут еще его изменения вплоть до середины февраля. Обязанности ушедшего из жизни Геннадия Бухтина будут перераспределяться между замами, управления перейдут новым кураторам», — объяснил суть изменений инсайдер.

По мнению собеседника агентства, после реформы правительства статус заместителя губернатора по экономическому блоку повысится, а должность, которую ранее занимал Геннадий Бухтин, с высокой долей вероятности будет ликвидирована. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту URA.RU не подтвердили информацию об увольнении Милькиса, добавив, что «обо всех кадровых решениях сообщается по факту их принятия».

Ранее URA.RU писало, что лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун предложил вице-губернатору Югры Николаю Милькису уйти в отставку. Сысун раскритиковал Милькиса за планы правительства по экономическому развитию региона.