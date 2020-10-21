Вице-губернатору ХМАО предложили уйти в отставку

Вице-губернатор ХМАО Николай Милькис вступил в перепалку с лидером фракции Думы ХМАО Виктором Сысуном Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Лидер фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун предложил вице-губернатору Югры Николаю Милькису уйти в отставку. Жаркая дискуссия развернулась на депутатских слушаниях, посвященных прогнозу социально-экономического развития региона, передает корреспондент URA.RU.

Парламентарий раскритиковал вице-губернатора за планы правительства по экономическому развитию региона и затем предложил ему уйти в отставку. «Я вспоминаю два года назад на таких же депутатских слушаниях, как будет развиваться Югра, как будут создаваться и работать логистические хабы, как будет идти строительство дорог и т. д. Хочу сказать, что сейчас формируется Правительство ХМАО—Югры и мнение фракции ЛДПР в том, что пора освободить место тому человеку, который бы жил в Югре и связывал свое дальнейшее проживание с автономным округом, болел бы за его развитие, за югорский бизнес», — заявил депутат. После чего дискуссия была прервана.

Милькис в разговоре с URA.RU сообщил, что делать подобные заявления не входит в компетенцию народного избранника. «Я всегда конструктивно реагирую на критику. Но мои полномочия и состав правительства формирует губернатор [Югры Наталья Комарова]», — прокомментировал вице-губернатор ХМАО. В департаменте общественных и внешних связей Югры заявили, что на формирование правительства у региональных властей есть три месяца. После его утверждения, персональный состав будет размещен на едином сайте органов государственной власти ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что главный архитектор и директор департамента строительства Югры Алексей Ракитский ушел в отставку после года работы в этой должности. Он стал шестым директором департамента, которые покинул пост после инаугурации губернатора Югры Натальи Комаровой.