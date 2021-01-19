19 января 2021

Челябинских силовиков начали прививать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, росгвардия
Сотрудникам Росгвардии Челябинской области начали ставить прививки от коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В управлении Росгвардии по Челябинской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, прививки поставили уже около ста сотрудников.

«Вакцинация сотрудников Росгвардии проводится в Челябинске на базе горбольницы № 1 на добровольной основе. Защитить свое здоровье сможет каждый сотрудник, изъявивший желание привиться», — уточнили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В вакцинации принимают участие работники челябинского и магнитогорского ОМОН, городского и областного управлений вневедомственной охраны, В ведомстве добавили, что на сегодняшний день в листе ожидания вневедомственной охраны находятся еще около 150 росгвардейцев. Они получат прививки по мере поступления вакцины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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