В Челябинской области закончилась вакцина от коронавируса

До новых поставок прививать продолжают челябинцев, которые уже получили первую дозу «Спутника V» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к 18 января закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V», предназначенная для первых прививок от COVID. Повторная вакцинация продолжается, а новые поставки первых доз препарата ожидаются к концу недели, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Первая и вторая партия вакцины практически закончились. Сейчас активно идет повторная вакцинация. До конца недели мы ждем новых поставок. Записаться на прививку можно в поликлиниках по месту жительства, с 1 февраля — на сайте Госуслуг», — рассказала Гехт URA.RU.

О том, что все полученные дозы «Спутника» будут израсходованы на прошедших выходных, власти сообщили в ходе брифинга 15 января. «До конца этой недели мы ожидаем поступления в регион еще 152 тыс. доз вакцины. На данный момент прививки получили 11,8 тыс. жителей Челябинской области», — добавила Гехт. Схожая ситуация сложилась в соседней Свердловской области, где вакцина также заканчивается.

Для выработки коллективного иммунитета привить необходимо порядка 60% населения области — это примерно 1,6 млн человек. На 19 января в регионе зафиксировано 299 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 302, днем ранее 303). Умерли за сутки 15 человек.