19 января 2021
18 января 2021

Ревизор от пермского губернатора едет в мятежный город. Там готовят митинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против закрытия горнозаводской ветки железной дороги 09 февраля 2020 г. Пермь.
Александровцы выйдут на митинг с требованием распустить местную думу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Руководитель администрации губернатора Пермского края Леонид Политов посетит Александровский муниципальный округ, который больше года живет без главы. Как сообщил URA.RU источник в политтусовке края, Политов прибудет в город сразу после митинга, намеченного на 27 января.

«Политов примет участие в заседании гордумы Александровска 28 января», — сказал источник. Митинг в поддержку роспуска городской думы состоится на главной городской площади. Копия уведомления о проведении публичного мероприятия размещена в сообществе «Александровск» соцсети «Вконтакте». «Место проведения митинга: площадь перед городским дворцом культуры у памятника Ленину», — сказано в тексте уведомления. Цель заявленного мероприятия — требование о роспуске муниципальной думы.

Председатель думы Александровска Марина Зимина в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердила данную информацию. «Митинг состоится 27 января, администрация дала разрешение на его проведение», — пояснила Зимина. В пресс-службе администрации губернатора данную информацию оставили без комментариев. Зимина заявила, что об участии Политова в заседании думы ей ничего не известно. Ранее спикер предложила депутатам муниципальной думы добровольно сложить с себя полномочия из-за продолжающегося политического конфликта в территории.

URA.RU писало, что Александровский муниципальный округ больше года не может выбрать главу. На минувшей неделе местная дума не смогла провести очередное заседание из-за потасовки с местными жителями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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