Руководитель администрации губернатора Пермского края Леонид Политов посетит Александровский муниципальный округ, который больше года живет без главы. Как сообщил URA.RU источник в политтусовке края, Политов прибудет в город сразу после митинга, намеченного на 27 января.
«Политов примет участие в заседании гордумы Александровска 28 января», — сказал источник. Митинг в поддержку роспуска городской думы состоится на главной городской площади. Копия уведомления о проведении публичного мероприятия размещена в сообществе «Александровск» соцсети «Вконтакте». «Место проведения митинга: площадь перед городским дворцом культуры у памятника Ленину», — сказано в тексте уведомления. Цель заявленного мероприятия — требование о роспуске муниципальной думы.
Председатель думы Александровска Марина Зимина в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердила данную информацию. «Митинг состоится 27 января, администрация дала разрешение на его проведение», — пояснила Зимина. В пресс-службе администрации губернатора данную информацию оставили без комментариев. Зимина заявила, что об участии Политова в заседании думы ей ничего не известно. Ранее спикер предложила депутатам муниципальной думы добровольно сложить с себя полномочия из-за продолжающегося политического конфликта в территории.
URA.RU писало, что Александровский муниципальный округ больше года не может выбрать главу. На минувшей неделе местная дума не смогла провести очередное заседание из-за потасовки с местными жителями.
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