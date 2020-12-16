Политический конфликт в Пермском крае отложили на 2021 год

Депутаты округа за год не смогли определиться с новым главой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затянувшийся политический конфликт в Александровском городском округе (Пермский край) отложили на 2021 год. Депутаты гордумы Александровска вновь не смогли решить вопрос с избранием главы и перенесли заседание на январь следующего года. Об этом URA.RU сообщила глава Светлана Богатырева, временно исполняющая полномочия главы округа. Внеочередное заседание гордумы Александровска состоялось 17 декабря.

«В связи с отсутствием кворума вопрос об избрании главы рассмотрен не был. Этот вопрос решается при наличии на думе 2/3 (10 человек) депутатов большинством голосов, поэтому вопрос перенесли на следующее заседание, на 14 января», — отметила Богатырева. Она также добавила, что при этом дума рассмотрела и приняла в первом чтении бюджет на ближайшую трехлетку.

Выходом из политического конфликта могло бы стать сложение думой в полном составе своих полномочий, но, по словам Богатыревой, часть депутатов на это не пойдут. «Я придерживаюсь такой точки зрения: роспуск думы и объявление нового конкурса. Но этого не произойдет, потому что некоторые депутаты к этому готовы, а некоторые — нет», — сказала Богатырева. Ранее спикер гордумы Александровска Марина Зимина призвала коллег «прекратить бессмысленное противостояние» и ради избирателей с сложить с себя полномочия.

Ранее URA.RU подробно рассказывало о том, что Александровский округ больше года остается без главы из-за затянувшегося политического кризиса. Местная дума оказалась расколота на два лагеря, а заседания по выборам главы неоднократно срывались.