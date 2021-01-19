Муниципальных спортшкол в Челябинске около 50, но бесплатных частных до сих пор не было Фото: Владимир Дубовицкий

В Челябинске открылся первый в России частный центр по дзюдо, где не нужно платить за занятия. Сейчас в школе «Электрометаллург» под руководством призёра чемпионатов мира, участника Олимпиады и мастера спорта международного класса Дениса Ярцева более 160 воспитанников, в феврале их станет вдвое больше. Расходы взял на себя Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), владельцем которого является бизнесмен Юрий Антипов.

«Нам финансово помогает металлурги, поэтому мы и смогли проводить бесплатные тренировки. За счёт комбината центр расширился: мы можем проводить не только занятия, но и соревнования. Это отличный мотиватор, и я очень надеюсь, что кто-то из местных мальчишек и девчонок дорастёт до участия в Олимпийских играх», — пояснил URA.RU Ярцев.

Сейчас в центре два зала: борцовский на 440 и тренажерный на 175 кв. метров. Просторные раздевалки, на стенах развивающие силу и ловкость приспособления для скалолазания, в феврале в школу привезут тренажеры. Родители могут наблюдать за занятиями детей по специальным мониторам в комнате ожидания. По словам Ярцева, комбинат взял на себя оплату не только занятий и тренеров, но покупку спортинвентаря и формы. Для малообеспеченных и многодетных семей ежегодная замена кимоно, из которого успевают вырасти юные спортсмены, тоже серьезная проблема.

У жительницы поселка АМЗ Раисы Загидуллиной в секции занимаются двое сыновей — ученики второго и четвертого классов. «Когда сказали, что денег за занятия больше с нас брать не станут, мы очень удивились. Гадали, в чём подвох. Потом узнали про договоренности с ЧЭМК. И мы ведь не просто сэкономили: за хорошие показатели ребята теперь еще бесплатно посещают бассейн „Электрометаллург“, чего раньше семья мы не могли себе позволить», — говорит женщина.

За успехами детей родители могут следить на соревнованиях «вживую», а на занятиях — и по мониторам Владимир Дубовицкий

С детьми работают квалифицированные тренеры Владимир Дубовицкий