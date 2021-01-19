Курганцы просят Госдуму ввести новое наказание для депутатов

Курганцы просят ввести новое наказание для депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области направили обращение в Государственную думу и Совет Федерации, где просят ввести для депутатов новое наказание. Об этом URA.RU рассказал правозащитник из Шадринска Александр Андрюков.

Инициативная группа просит внести изменения в 131 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». «Просим ввести дополнительный подпункт, если депутат не работает с избирателями и не посещает заседания думы — лишать статуса», — пояснил суть обращения Андрюков.

Проанализировать работу позволит отчет, который депутаты обязаны сдавать. Но, по сведениям правозащитника, из прежнего состава депутатов отчитались только 8 из 24. При этом некоторые муниципальные депутаты не посещали заседания думы, не работали в составе комиссий и не общались с избирателями.

Инициативная группа отмечает, что в законе предусмотрен вариант — отзыв депутата населением. «Однако это непросто. Процедура должна быть аналогична процедуре проведения местного референдума, которая требует существенного организационного и финансового обеспечения», — говорится в письме в Госдуму.

По задумке авторов инициативы, если депутаты будут знать, что их могут лишить статуса, то они будут более ответственно относиться к депутатской работе. А в итоге выиграет население, которое получит помощь.