В Курганской области ликвидируют сотни мест для больных COVID

В Курганской области закрывают COVID- отделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 330 мест для пациентов с коронавирусом ликвидируют в нескольких районных больницах Курганской области. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из числа медиков. Власти объяснили это сокращением числа тяжелых пациентов и освобождением коечного фонда.

«Отделения для пациентов с коронавирусом закрыли в Глядянской, Альменевской и Сафакулевской ЦРБ. Там только подлатали корпуса, закупили медикаменты, обидно. А куда пациентов будут возить? За десятки километров? При этом снижения по уровню заболеваемости нет, каждый день за сотню случаев», — пояснил врач.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU подтвердили, что количество койко-мест для пациентов с COVID в регионе сократилось. Раньше в 26 медицинских организациях было развернуто 2000 коек. «С начала января свободный коечный фонд составлял более 35%. В связи с этим приказом департамента здравоохранения с 18 января коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией частично свернут и составил 1667 коек», — говорится в ответе властей.

По состоянию на 20 января из 1667 коек занято 1232, свободный коечный фонд составляет 26%. В случае необходимости дополнительные койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией вновь будут развернуты. В районах, где отделения закрыты, пациенты с легкой и средней формой COVID-19 будут направляться в ближайшие районы. Пациенты с тяжелой формой заболевания — в Курган.

На 20 января в Курганской области лабораторно подтверждено 105 новых случаев заболевания COVID. Из них 30 зарегистрированы в Кургане, остальные в 17 районах и городе Шадринске. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 14 252 случая COVID-19.