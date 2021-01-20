Александр Лукашенко скоро станет полностью нерукопожатным, считает Дмитрий Болкунец Фото: официальное интернет-представительство президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Опубликованная в СМИ запись, на которой экс-глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев говорит об устранении журналиста Павла Шеремета, станет последней каплей для режима действующего главы государства Александра Лукашенко. Его политика будет признана мировым сообществом террористической. Такой прогноз для URA.RU сделал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее бельгийское СМИ EUObserver опубликовало запись 2012 года, где Зайцев обсуждает покушение на журналиста Павла Шеремета. Называя его «занозой в заднице», Зайцев рассуждает об его устранении и говорит о существовании банковского счета, на который по распоряжению Лукашенко переводятся средства для покрытия расходов на спецоперации по убийству Шеремета и других критиков главы Беларуси.

«Несколько дней назад эксперты подтвердили, что на записи — действительно голос Зайцева. Теперь в Европе готовят материалы о признании Лукашенко террористом, а его режима — террористическим. Вероятно, Украина, где был убит Шеремет, тоже предпримет действия. Россия тоже вряд ли захочет дружить с тем, кого весь мир считает террористом. Теперь станет полностью нерукопожатным. Дни его сочтены, уход с поста — вопрос времени», — сказал URA.RU Болкунец. Он отметил, что участившиеся сливы записей с голосами силовиков устраивают сами представители силовых структур, предчувствуя скорый конец режима Лукашенко.

С ним не согласился старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дзермант. Он отмечает, Лукашенко уже не раз выходил сухим из воды в таких ситуациях. «Таких историй было за 25 лет несколько. Всех их фигуранты уже где-то далеко, а Лукашенко — на своем месте. Силовой блок же сплотился вокруг президента как никогда. Сливы делают отдельные фигуры, но эти перебежчики были всегда», — сказал URA.RU Дзермант.