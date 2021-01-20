20 января 2021
19 января 2021

Ветеран Великой Отечественной подал в суд на Пенсионный фонд

© Служба новостей «URA.RU»
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Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, гвоздика, ветеран, день победы
В Кургане ПФР судился с ветераном за деньги по указу Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганское отделение Пенсионного фонда лишило ветерана Великой Отечественной войны Николая Суханова ежегодной выплаты, установленной указом президента. Мужчина с помощью омбудсмена обратился в суд. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин.

Николай Федорович Суханов в 1950 году на территории Украины ликвидировал националистическое подполье и является участником Великой Отечественной. «Однако отделение Пенсионного фонда отказало ему в выплате 10 тысяч рублей, установленной президентом, на том основании, что выплата якобы распространяется только на лиц, участвовавших в боевых действиях непосредственно в период 1941—1945 годов», — отметил Шалютин.

Омбудсмен с помощью адвокатской компании, которая откликнулась на призыв о помощи, обратился от имени ветерана в суд. Курганский городской суд встал на сторону ветерана войны. Однако ПФР такое решение не устроило. Отделение подало апелляцию в областной суд. Заседание состоялось 19 января.

«Решение первой инстанции оставлено в силе. Восстановлено право ветерана на получение выплаты», — пояснили URA.RU в Курганском областном суде.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году части пенсионеров дадут единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она приурочена к Дню Победы. Данная выплата будет начислена автоматически в апреле 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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