У медсестер Кетовской ЦРБ сократилась зарплата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики в Курганской области, работающие в Кетовской районной больнице, заявили, что некоторые медсестры получили зарплату меньше уборщиц. Информация об этом размещена в соцсети «ВКонтакте». Власти при этом сведения опровергли.

«За декабрь 2020 года участковая медсестра получила зарплату 12 136 руб., отработав 164 часа, так как базовый оклад был урезан до 7 600 рублей (с 9 100 рублей). Для сравнения: зарплата уборщицы — около 14 000 (разумеется труд уборщицы важен и нужен)», — написано в группе профсоюза медиков «Альянс врачей в Кургане».

Там также указано, что уменьшение базового оклада предусмотрено «в случае невыполнения плана приёма». Эта норма содержится в трудовых договорах, которые заключены с некоторыми медсестрами Кетовской ЦРБ.

В пресс-службе правительства со ссылкой на данные Кетовской ЦРБ агентству сообщили, что в обращении «Альянса врачей» говорится о конкретной медсестре. Ее зарплата не уменьшилась, а напротив, выросла.

За 2020 год сокращения заработной платы в медорганизациях не было. Оклад не может быть уменьшен в соответствии с законодательством.

«Вместе с этим по данному заявлению будет проведена проверка департамента здравоохранения. Кроме того, департамент направил обращение в Территориальный фонд ОМС с просьбой провести проверку в части начисления зарплаты в ГБУ „Кетовская ЦРБ“. В том числе с просьбой изучить трудовые договоры сотрудников на предмет внесения пунктов, предусматривающих сдельную систему оплаты труда в части оклада». — ответили власти.