В соцсетях не поверили Кадырову, сообщившему об убийстве бандитов. «Они хоть знали, что боевики?»

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Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне справились с уничтожением бандформирований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram о ликвидации в республике группы боевиков, заявив, что с бандформированиями в Чечне покончено. Для убедительности политик прикрепил фотографии одного из бандитов. В соцсетях россияне неоднозначно отреагировали на сообщения Кадырова — некоторые поздравили его с достижением, другие — заподозрили в устранении оппонентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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