Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне справились с уничтожением бандформирований
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram о ликвидации в республике группы боевиков, заявив, что с бандформированиями в Чечне покончено. Для убедительности политик прикрепил фотографии одного из бандитов. В соцсетях россияне неоднозначно отреагировали на сообщения Кадырова — некоторые поздравили его с достижением, другие — заподозрили в устранении оппонентов.
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