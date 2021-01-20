Рамзан Кадыров отметил, что никто из преступников не смог спастись Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем telegram-канале фотографии отрубленной головы боевика Аслана Бютукаева. Таким образом политик продемонстрировал победу республики над бандами преступников.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено. Бойцы полка полиции провели спецоперацию, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве шести человек, которые находились в розыске», — написал Кадыров, отметив, что лично участвовал в подготовке спецоперации.

Никому из преступников не удалось спастись от силовиков, подчеркнул Кадыров. В подтверждение он выложило две фотографии, на которых была изображена отрубленная голова мужчины. При этом фото не были обработаны, чтобы скрыть детали. URA.RU не публикует снимки по этическим соображениям.

«Я лично доложил президенту РФ об успешном уничтожении банды. Владимир Владимирович [Путин] поздравил нас с успешной спецоперацией и отдельно похвалил сотрудников за профессионализм и героические действия», — заключил Кадыров.

URA.RU попыталось связаться с пресс-секретарем Кадырова Альви Каримовым. Дозвониться до представителя главы Чечни по имеющимся у редакции номерам телефонов не удалось.