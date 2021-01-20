Анонимный художник Duran раскрыл свою личность

Художник Duran, анонимно публиковавший интернет-комиксы, деанонимизировался. Им оказался бывший креативщик Баир Раднаев, родившийся в Бурятии и работавший в креативных агентствах Smetana и «Восход».
«Ему пришлось раскрыть личность после того, как один из его паролей оказался в утекшей базе данных. По собственному признанию, он не переживает за будущее карьеры», — пишет издание Sostav.
Выяснилось, что Duran в переводе с бурятского означает «любовь». По словам Раднаева, он не сильно старался скрывать свою личность, и десятки людей знали, что именно он работает под псевдонимом. Среди работ художника под псевдонимом Duran — «антивирусная» книга Kaspersky SafeBook, а также рекламные материалы для оператора сотовой связи Tele2.
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