19 января 2021

Губернатор ХМАО слетала в Москву на встречу с министрами

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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с федеральными министрами важные для региона темы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова провела в Москве рабочие встречи с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и министром природных ресурсов Александром Козловым. Об их итогах глава региона рассказала у себя в Instagram.

C Шульгиновым у Комаровой разговор шел о федеральном проекте «Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов». Он должен открыть для Западной Сибири новые перспективы нефтедобычи. «Его реализация способствует созданию в регионе новых рабочих мест, развитию муниципалитетов Югры. Договорились с Николаем Григорьевичем дополнить федеральный проект мероприятиями по созданию и апробации технологий увеличения нефтеотдачи. Отмечу важность этой работы», — написала глава региона.

С Козловым губернатор Югры обсудила вопросы сокращения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов нефтяниками. «Договорились совместно с Минприроды РФ оценить и реализовать предложения правительства Югры, направленные на развитие нормативно-правового регулирования отрасли», — раскрыла тему встречи Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что после встречи с губернатором ХМАО заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сократить на один год сроки строительства второго моста через Обь. Теперь планируется, что он должен быть введен в строй до конца 2023 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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