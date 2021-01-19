Губернатор ХМАО слетала в Москву на встречу с министрами

Губернатор Югры Наталья Комарова провела в Москве рабочие встречи с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым и министром природных ресурсов Александром Козловым. Об их итогах глава региона рассказала у себя в Instagram.
C Шульгиновым у Комаровой разговор шел о федеральном проекте «Технологии освоения трудноизвлекаемых запасов». Он должен открыть для Западной Сибири новые перспективы нефтедобычи. «Его реализация способствует созданию в регионе новых рабочих мест, развитию муниципалитетов Югры. Договорились с Николаем Григорьевичем дополнить федеральный проект мероприятиями по созданию и апробации технологий увеличения нефтеотдачи. Отмечу важность этой работы», — написала глава региона.
С Козловым губернатор Югры обсудила вопросы сокращения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов нефтяниками. «Договорились совместно с Минприроды РФ оценить и реализовать предложения правительства Югры, направленные на развитие нормативно-правового регулирования отрасли», — раскрыла тему встречи Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что после встречи с губернатором ХМАО заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сократить на один год сроки строительства второго моста через Обь. Теперь планируется, что он должен быть введен в строй до конца 2023 года.
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