20 января 2021

В Москве сиделка перерезала горло 83-летней пенсионерке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над Алексеем Навальным. Москва, полиция, полицейский, полицейское оцепление
По подозрению в убийстве задержали 31-летнюю женщину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве сиделка перерезела горло пожилой женщине, за которой должна была присматривать. Причиной жестокого убийства стало «капание на нервы».

«В доме 2 по Угловому переулку сиделка зарезала пожилую женщину», — пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Трагедия произошла в доме на Угловом переулке. Убитой оказалась пожилая женщина 1938 года рождения. По подозрению в убийстве задержали 31-летнюю женщину. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее московская полиция задержала 42-летнюю сиделку, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке. Женщина систематически избивала пожилую женщину. В соцсетях также появилось видео издевательств. На кадрах сиделка желала смерти женщине и унижала ее.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...