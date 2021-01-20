В Москве сиделка перерезала горло 83-летней пенсионерке

В Москве сиделка перерезела горло пожилой женщине, за которой должна была присматривать. Причиной жестокого убийства стало «капание на нервы».
«В доме 2 по Угловому переулку сиделка зарезала пожилую женщину», — пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Трагедия произошла в доме на Угловом переулке. Убитой оказалась пожилая женщина 1938 года рождения. По подозрению в убийстве задержали 31-летнюю женщину. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее московская полиция задержала 42-летнюю сиделку, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке. Женщина систематически избивала пожилую женщину. В соцсетях также появилось видео издевательств. На кадрах сиделка желала смерти женщине и унижала ее.
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