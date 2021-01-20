Врио мэра Екатеринбурга примет участие в выборах

Первый вице-мэр, врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы для участия в конкурсе на должность нового мэра города, сообщил источник URA.RU в администрации. По словам собеседника агентства, за день до окончания приема документов число участников выборов составляет 18 человек.
«Утром [21 января] Алексей Валерьевич [Орлов] предоставил конкурсной комиссии необходимый пакет документов. Помимо него, в четверг это сделал еще один человек», — поделился источник, не раскрыв фамилию другого кандидата. Пресс-секретарь Орлова Анатолий Карманов подтвердил, что врио мэра заявился на конкурс.
1 февраля конкурсная комиссия из шести человек завершит рассмотрение заявок и программ кандидатов и рекомендует гордуме одного или нескольких из них. А 9 февраля депутаты на заседании выберут нового градоначальника. Им, уверены инсайдеры, станет Орлов.
Он исполняет обязанности мэра с 22 декабря. В этот день депутаты приняли отставку мэра Александра Высокинского, который был избран гордумой 25 сентября 2018 года.
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