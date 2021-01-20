20 января 2021

Врио мэра Екатеринбурга примет участие в выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая социальная карта Свердловской области. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов работает в статусе и. о. мэра с 22 декабря 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Первый вице-мэр, врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы для участия в конкурсе на должность нового мэра города, сообщил источник URA.RU в администрации. По словам собеседника агентства, за день до окончания приема документов число участников выборов составляет 18 человек.

«Утром [21 января] Алексей Валерьевич [Орлов] предоставил конкурсной комиссии необходимый пакет документов. Помимо него, в четверг это сделал еще один человек», — поделился источник, не раскрыв фамилию другого кандидата. Пресс-секретарь Орлова Анатолий Карманов подтвердил, что врио мэра заявился на конкурс.

1 февраля конкурсная комиссия из шести человек завершит рассмотрение заявок и программ кандидатов и рекомендует гордуме одного или нескольких из них. А 9 февраля депутаты на заседании выберут нового градоначальника. Им, уверены инсайдеры, станет Орлов.

Он исполняет обязанности мэра с 22 декабря. В этот день депутаты приняли отставку мэра Александра Высокинского, который был избран гордумой 25 сентября 2018 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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